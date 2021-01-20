Ушел в школу и не вернулся: 10-летний мальчик пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 10-летнего Дмитрия Потапова из Иркутска, полицейским сообщила его мать. Она рассказала, что сын вышел из дома в микрорайоне Юбилейный и на автобусе отправился в школу на улице Гидростроителей. Больше на связь он не выходил. Сейчас телефон мальчика недоступен. Никто из друзей и родных не знает, где он может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего ребенка. На вид ему 11-12 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, русые волосы, голубые глаза, короткая стрижка. Был одет в горнолыжную куртку оранжево-салатового цвета, темно-синий брючный костюм, темно-синюю шапку, черные ботинки. С собой у него был рюкзак цвета хаки.

Сейчас мальчика ищут инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, оперативники, сотрудники ГИБДД и ППС. Всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении Дмитрия, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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