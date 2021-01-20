Бездомные собаки будут жить в приютах Иркутской области 20 дней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Три недели. Всего столько времени дается теперь на содержание собак в приютах Иркутской области. Этого времени достаточно, чтобы они отбыли карантин, прошли лечение, им поставили прививки, стерилизовали и выпустили. Это решение принято на расширенном заседании общественного совета при службе ветеринарии Иркутской области.

- Главная задача – это обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также эпизоотического благополучия территории области. Внесение изменений позволит вести более открыто и прозрачно работу по обращению с бездомными животными и организации деятельности приютов, – отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

За двадцать дней, пока собака или кошка в приюте, его хозяева должны сделать фото и разместить на сайте. Вдруг кто-то найдет свою потеряшку или захочет забрать домой бесприютное животное? На видео должен быть снят весь процесс отлова бродяжек и возврата их на прежнее место. Также владельцы приютов должны создать четкие правила для посетителей и волонтеров - когда можно приходить, а когда вас не пустят. Их разместят на стендах.

Новые поправки вступят в силу уже в феврале. Изменены будут и условия контрактов на отлов.

Такое решение было принято на расширенном заседании общественного совета при службе ветеринарии Иркутской области.