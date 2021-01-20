Завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика из Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика. Напомним, ребенок исчез 20 января после того, как вышел из дома в микрорайоне Юбилейный, и на автобусе отправился в школу. Целый день его искали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, оперативники, сотрудники ГИБДД и ППС. Родители не находили себе места. Хорошая новость пришла уже поздним вечером.

- Мальчик найден, - сообщили «КП»-«Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ним все хорошо.

Где все это время находился мальчишка, пока неизвестно. Полицейские выясняют все подробности.

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