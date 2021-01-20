Эксперты ответили, можно ли ставить прививку от COVID-19 при депрессии и неврозах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Прививка от коронавируса никак не повлияет на эмоциональное состояние и нервное равновесие. Она вполне безопасна для тех, кто по рекомендациям врача принимает антидепрессанты. Об этом NEWS.ru сообщил главный внештатный специалист-психиатр, член Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Георгий Костюк.

Расстройств такого рода было много всегда, а сейчас из-за тревожного состояния число депрессий выросло. Однако применение препаратов для их лечения не противопоказание при вакцинации. Прививка, по словам врача, вакцина от COVID-19 не несет в таком случае опасности, а сами таблетки не влияют негативно на результат.

При этом важно помнить, что нельзя заниматься самолечением, а все препараты, тем более серьезные, нужно принимать по рецепту медика. Попытка пить их как угодно закончится больницей, и это в лучшем случае.