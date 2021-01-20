«Байкал-Энергия» проиграла аутсайдеру Суперлиги «Мурману». ФОТО: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели второе подряд поражение в Суперлиге. В Мурманске бело-синие уступили аутсайдеру турнирной таблицы «Мурману» со счетом 2:3.

В первом тайме зрители увидели только один забитый мяч. На 4-й минуте хозяев льда вперед вывел Никита Шеховцов. Второй отрезок вновь начался удачно для «Мурмана», которому удалось удвоить преимущество после гола Олега Тарнаруцкого с 12-метрового штрафного удара. Только после этого иркутяне сумели отыграть один мяч и сразу восстановить равновесие после точных ударов Вячеслава Вдовенко и Рауана Исалиева. Но, последнее слово оказалось за мурманчанами, победу которым принес мяч Ильи Пономарева.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 23 января. На своем льду арены «Байкал» бело-синие примут «Уральский Трубник» из Первоуральска.