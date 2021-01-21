День студента 2021 в Иркутске: дискотека на льду, спортивное катание Фото: Алексей ФОКИН

День студента 2021 в Иркутске будут отмечать, как и положено – 25 января. Празднование пройдет на катке стадиона «Авиатор». Об этом накануне сообщили в администрации Иркутска. Также отметили, что добраться до него на муниципальном транспорте учащиеся средних специальных и высших учебных заведений смогут бесплатно. Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня. При себе обязательно иметь студенческий билет.

Как сообщает Студенческий координационный совет - один из организаторов события, праздник День студента 2021 в Иркутске на катке «Авиатор» начнется в 17.00 в ближайший понедельник. В программе – спортивное катание (коньки можно будет взять напрокат), дискотека на льду, поздравления от представителей власти, розыгрыши призов.

Так пройдет День студента 2021 в Иркутске.

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