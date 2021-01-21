1690 человек остались без света в пригороде Иркутска из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе проводятся восстановительные работы на электрических сетях. Аварийное отключение электричества около семи утра произошло в СНТ «Авиатор» и микрорайоне «Парковый».

- Под отключение попало 604 частных жилых домов, в которых проживает 1690 человек, в том числе 580 детей, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Над устранением неполадок работают семь специалистов на четырех спецмашинах. Приблизительное время возобновления подачи электроэнергии пока неизвестно.

Читайте также:

Три новые сейсмостанции установят на Байкале для мониторинга землетрясений. Они позволят определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре (подробности)

Стало известно, на сколько подорожала аренда квартир в Иркутске. Снять двухкомнатную квартиру в столице Приангарья, в среднем, обойдется в 19 тысяч в месяц (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08