В Иркутске завершены поиски пропавшей 20-летней студентки Фото: Ольга Крыльцова

Несколько дней не выходила на связь и заставила родственников поволноваться. Отец 20-летней студентки даже обратился в полицию с просьбой разыскать его дочь, которая вышла из дома на бульваре Постышева где-то 18-20 января - и ни весточки. О розыске сотруднике МВД объявили 20 числа и он дал плоды. Пропавшую разыскали в Иркутске.

- Девушка жива, здорова, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, это не единственный поиск пропавших, который завершился благополучно в эти дни. Накануне полиции Иркутска удалось найти 10-летнего школьника, который не добрался от дома до школы. Целый день его искали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, оперативники, сотрудники ГИБДД и ППС.

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