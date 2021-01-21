Рейд по выявлению пьяных водителей проведут полицейские Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД Иркутской области проведут на дорогах Приангарья очередной рейд по выявлению пьяных водителей. Проверки пройдут с 22 по 23 января. Кстати, полицейские дают неутешительную статистику. С начала 2021 года в нашем регионе произошло уже 14 аварий с участием пьяных автомобилистов. В этих ДТП погибли 5 человек, еще 16 получили травмы.

- Всего выявлено 945 нетрезвых водителей, - сообщили в официальном аккаунте в соцсетях ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области. – За повторную пьяную езду задержано более 100 нарушителей.

Полицейские еще раз призывают автолюбителей не садиться за руль после употребления горячительных напитков, и напоминают, что за вождение в нетрезвом виде, водителю грозит штраф от 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

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