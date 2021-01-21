Мошенники уговорили сибиряка взять кредит на 200 тысяч и отдать деньги им Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Здравствуйте, я сотрудница банка. На вас кто-то пытается оформить кредит. Возьмите "зеркальный" заем и тогда обезопасите себя!" - позвонившая на мобильный девушка с приятным голосом быстро завоевала доверие 22-летнего жителя Бодайбо. Он поверил, что, сделав, как она говорит, спасет себя от злоумышленников.

Только вот когда он взял 200 тысяч в долг у банка и перевел их на разные номера мобильных телефонов, как инструктировала дама, то понял, что как раз и попался на их удочку. Пришлось идти в полицию.

- Ни в коем случае не сообщайте позвонившим вам людям персональную информацию, в том числе пароли и коды с оборотных сторон платежных карт и из банковских смс-сообщений, - очередной раз предупреждают в ГУ МВД по Приангарью.

Как сообщал сайт irk.kp.ru, на уловку аферистов также попалась педагог из Иркутска. Она перевела псевдо-брокерам 217 тысяч.