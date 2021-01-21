Сибирячка из ревности зарезала супруга и получила срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В мае 2019 года в Тайшете, что в Иркутской области, произошло жуткое убийство. В общежитии молодая женщина зарезала своего супруга из ревности. Какой именно повод для волнений дал мужчина, не сообщается, но в ответ он получил от возлюбленной несколько ударов ножом в шею и грудь. От сильных ран 43-летний сибиряк умер на месте.

- Сотрудники полиции, прибыв по адресу, задержали девушку и доставили в следственный отдел, - рассказывают подробности в СУ СКР по Иркутской области. - Доказательства признаны достаточными для вынесения приговора. 30-летняя женщина признана виновной в убийстве. Ей назначено 11 лет в исправительной колонии общего режима.

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