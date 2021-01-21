Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки умерли еще 11 пациентов с коронавирусом, из них двое - от сопутствующих заболеваний. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 46 308 (+265), в том числе госпитализировано 2462 (-48), выздоровело 40 767 (+308), - рассказали в оперштабе. - Умерло 1567 (+9), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 200 (+2).

Тем временем, в Приангарье продолжается вакцинация от коронавируса. Так, как стало известно "КП"-Иркутск, с 1 февраля в Иркутске откроется еще один прививочный пункт - в городской больнице №10. Кроме того, в начале февраля ожидается поступление в Иркутскую область более 40 тысяч доз вакцины.

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