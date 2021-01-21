В детсаду в Вихоревке малыши почувствовали себя плохо, причины выясняются Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В детском саду в Вихоревке заболели дети, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.

Проводится эпидрасследование.

- Это не отравление. Дети почувствовали себя плохо, - сообщили "КП"-Иркутск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Наши специалисты отберут пробы воды, пищи, возьмут смывы с объектов окружающей среды. Количество заболевших и причины выясняются.

Пока официальных предположений, чем могли заболеть дети, не озвучивается.

Напомним, в конце декабря в одной из школ Шелехова отравились 111 учеников и один педагог. На днях назвали причину массового заболевания - это был стафилококк. В пищеблоки нашли нарушения. Школу временно закрывали.

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