Семиклассник ранил ножом сверстника в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Братска в среду, 20 января, случилась беда. Семиклассник ранил ножом сверстника. С колото-резаной раной бедра мальчик попал в больницу. Но угрозы его жизни и здоровью, к счастью, нет.

Как пояснили "КП"-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, школьники повздорили. Однако семиклассник не нарочно пырнул мальчишку, а бросил нож, и тот лезвием задел ему ногу.

- Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника не было. Проводится проверка, - также рассказали в полиции.

Известно, что 13-летний мальчик, ранивший сверстника, состоит на профилактическом учете. На его мать уже составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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