Сейсмологи объяснили, может ли в Иркутске произойти разрушительное землетрясение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Да. Иркутску не повезло. Он находится в сейсмической зоне, рядом с байкальским разломом, поэтому и трясет его постоянно. Но может ли в городе произойти разрушительное землетрясение, может ли он сам стать его эпицентром? На этот вопрос ответил заместитель директора Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Константин Семинский. Вот что стало известно "КП"-Иркутск.

- Собственно в Иркутске эпицентр землетрясения находиться не может, - отметил ученый. - То есть у нас не может быть настолько разрушительного землетрясения, как, допустим, в Ташкенте. Мы ощущаем только те сейсмические волны, которые приходят извне. И с определенной интенсивностью они достигают областного центра. В самом городе это невозможно из-за его расположения.

Самая близкая к Иркутску точка, где не только вероятны сильные толчки, но и может располагаться эпицентр землетрясения - это район Култука, около сотни километров от областного центра. Волна оттуда доходит в город за 29 секунд, но "по пути" ослабевает. Напомним, что здания в Иркутске рассчитывались на силу толчков в 8 баллов. Именно столько зафиксировали в городе в 1862 году, после разрушительного Цаганского землетрясения, в результате которого образовался залив Провал. В эпицентре было 10 баллов.