Вора в Куйтуне задержали, когда он вез украденный холодильник на санях Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кто ночью на санях перевозит холодильники? Странная картина, конечно. И мимо полицейских, патрулировавших улицы Куйтуна, не ускользнула. Ладно бы мужчина просто вез бытовую технику, так он еще и побежал прочь, увидев инспекторов. Подозрительного прохожего с поклажей задержали.

- Выяснилось, что несколько часов назад злоумышленник взломал входной замок, проник в квартиру и похитил бытовое устройство для последующей продажи, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Известно, что 29-летний ранее судимый мужчина также проходит обвиняемым по уголовному делу за угон машины в Нижнеудинском районе.

Как стало известно "КП"-Иркутск, возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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