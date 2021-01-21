Отключение света в Иркутске 22 января 2021: адреса, когда дадут электричество Фото: Евгения ГУСЕВА

Отключение света в Иркутске 22 января 2021 запланировано в части зданий в Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьском округах. Где-то электричества не будет 30-40 минут, но кому-то возобновления подачи электроэнергии придется подождать восемь часов.

«Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщает Иркутская электросетевая компания. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Отключение света в Иркутске 22 января 2021 пройдет в домах по улицам Лыткина, Нестерова, Щапова, Фрунзе, Горького, Льва Толстого, Марии Цукановой, Сурнова, Челябинская, в микрорайоне Юбилейный и на бульваре Рябикова (см. таблицу).

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Октябрьский район

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Октябрьский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 22 января 2021: Правобережный район. Фото: ИЭСК

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