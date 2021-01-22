Полицейские просят опознать подозреваемую в краже в батутном центре Братска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пришлось просмотреть файлы с камеры видеонаблюдения в батутном центре Братска. Полицейские Братска установили подозреваемую в краже женщину благодаря устройствам записи. По данным следователей, возможно именно она присвоила себе личные вещи другой посетительницы развлекательного комплекса.

- Разыскивается девушка, которая находилась в центре вместе мужчиной средних лет и ребенком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Была одета в синий комбинезон, кофту красного цвета с оранжево-белыми полосками, красный пуховик с капюшоном и вязаную шапку розового цвета. На мужчине были красная кофта и синие джинсы, куртка зеленого цвета, синяя шапка.

Имущество было похищено 6 января в промежуток времени с 15.30 до 16.30. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вы узнали этих людей, позвоните в полицию.

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