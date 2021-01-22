Трое иркутян угоняли дорогостоящие автомобили, запуская двигатели без оригинальных ключей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Иркутска отправила в суд уголовное дело в отношении двух иркутян, которые совершали угоны дорогостоящих автомобилей по ночам. Их будут судить по двум статьям «Кража» и «Покушение на совершение кражи». Стоит отметить, что третий участник этой преступной группы, который и был ее организатором, пошел на сотрудничество со следствием и разбираться с ним будут отдельно.

Как сообщают следователи, мужчины приобрели специальное оборудование, с помощью которого имели возможность заводить двигатели без оригинальных ключей.

- С сентября 2019 года по май 2020 подозреваемые ездили по городу, выбирали подходящие автомобили и возвращались к ним в ночное время, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - Для сокрытия похищенных транспортных средств по подложным документам участники группы заранее арендовали гаражи.

Сколько автомобилей удалось угнать, специалисты не сообщают, но известен ущерб от деятельности группы – более двух миллионов рублей. Также отмечается, что четыре машину похитить у них не получилось, благодаря тому, что на них были скрытые противоугонные устройства.

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