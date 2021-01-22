Еще 262 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 46 570, за сутки о том, что они больны коронавирусом узнали 262 наших земляка.

- В ковидных госпиталях 22 января лечат 2462 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

За минувшие 24 часа выздоровели 284 сибиряка, всего с начала распространения коронавируса в Приангарье медикам удалось помочь 41 051 заболевшему. Что не может не радовать, ведь с болезнью справляется большинство.

Увы, в регионе были и продолжают регистрироваться летальные исходы течения заболевания. За сутки скончалось еще 10 человек, 9 из них сгубил именно COVID-19. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 1777 человек: причиной смерти 1576 стал коронавирус, еще 201 пациент имел в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной их смерти.

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