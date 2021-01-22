Учения РВСН с применением комплексов «Ярс» начались в Иркутске. Фото: пресс-служба РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения началось первое в 2021 году учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс». К несению боевого дежурства уже приступили военнослужащие Иркутского ракетного соединения. В учении, которое будет проходить целый месяц, участвуют более 2 тысяч военнослужащих РВСН и около 200 единиц техники.

- Ракетчики отработают такие задачи, как приведение в высшие степени боевой готовности, совершение маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям, - сообщили в пресс-службе РВСН. – А также выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

Добавим, что во время учения с ракетным соединением ракетчики применили боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М», машину дистанционного разминирования «Листва» и машину инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

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