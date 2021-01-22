МЧС: сход снежных лавин возможен в горах Бурятии. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели Бурятии предупреждают о том, что в Северо-Байкальском районе в ближайшее время возможен сход снежных лавин. Так что, любителям туризма стоит прислушаться к предупреждениями специалистов, и соблюдать меры безопасности. А лучше, говорят в МЧС сейчас вообще воздержаться от выходов на горные маршруты.

- Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. - Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. Угроза существует с октября по май, то есть «в течение всего периода залегания снежного покрова».

Спасатели еще раз напоминают любителям туризма, что туристские группы перед выходом на маршрут обязаны проинформировать МЧС за 10 дней до начала путешествия.

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