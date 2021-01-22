Радио «Комсомольская правда» Иркутск на 91,5 FM временно не вещает по технической причине Фото: Андрей СИНЬКОВ

Многие слушатели радио «Комсомольская правда» Иркутск на 91,5 FM с утра 22 января оборвали телефон редакции с вопросом: «Почему не работает эфир любимой радиостанции?» Сообщаем: проблемы с эфиром действительно есть. Из-за технических неполадок наша волна временно недоступна.

Сейчас технические специалисты уже устраняют проблему. Вскоре эфир возобновится. Несмотря на это, традиционную пятничную программу «Картина недели», которая начнется в 17.05, вы не пропустите! Слушайте ее из любой точки мира на сайте «Комсомольская правда» Иркутск irk.kp.ru, на официальном сайте радио «Комсомольская правда» Иркутск radiokp.ru, а также на канале в Ютуб kpirkutsk.

Приносим свои извинения за временные неудобства.