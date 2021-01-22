3-летний мальчик из Бурятии вышел из садика на мороз в одном нижнем белье: СК проводит проверку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи Бурятии выясняют обстоятельства инцидента в одном из детских садов Улан-Удэ, о котором рассказали в местных СМИ. Сообщалось, что 19 января случайные прохожие заметили на улице, рядом с детским садом 3-летнего мальчика, который по их словам вышел на мороз в одном нижнем белье. Якобы, женщина, увидевшая ребенка, завела его обратно в помещение детского сада и передала персоналу.

- Начата проверка по факту оказания в детском саду услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

После проверки следователи дадут оценку действиям (бездействию) работников детского сада в Улан-Удэ.

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