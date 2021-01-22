Прививки от бешенства сделают собакам и кошкам в Иркутской области.

Случаи бешенства среди животных в Иркутской области не фиксировали давно. Но рядом Бурятия, где ситуация с этим заболеванием крайне неблагополучная. Опасность может прийти и с запада. Поэтому ветеринарная служба региона создает своего рода "буферную зону".

- Помимо Тайшетского и Ольхонского районов, в зону профилактики вошли Слюдянский, Чунский и Нижнеудинский районы. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Как будут бороться? Для диких животных оставят специальные приманки - около 50 тысяч доз съедобной вакцины. Домашним животным будут вводить антирабический препарат.

- В этом году в регионе планируется привить более 80 тысяч собак и более 40 тысяч кошек, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области. -Кроме того, в ведомстве организован специальный мониторинг. За прошлый год исследовано на бешенство 95 проб материала от диких животных.