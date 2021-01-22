В Братске школьник бросил нож в одноклассника и ранил его в ногу

Условия обеспечения безопасности в школе Братска проверят после получения школьником ножевого ранения Фото: Александр ГЛУЗ

В одной из школ Братска повздорили двое семиклассников. Ссора закончилась тем, что одного из подростков увезли в больницу с... ножевым ранением. А второго ждет ни один серьезный разговор с полицией.

ЧП случилось 20 января. На перемене 13-летние подростки поругались. В итоге один из мальчишек бросил в приятеля нож и ранил его - лезвием задело ногу. С колото-резаной раной бедра пострадавший школьник оказался на больничной койке. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас в школе проходит проверка. Полиция устанавливает в действиях школьника, ранившего приятеля, состав преступления. А прокуратура проверяет, как в учебном заведении обеспечивается безопасность учеников и почему подросток смог пронести с собой оружие.

- Будет дана оценка действиям учителей и охраны, а также членов комиссии по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Известно, что 13-летний мальчик, который ранил сверстника, состоит на профилактическом учете. На его мать уже составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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