Мороз до -58 градусов обещают в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики обещают серьезное похолодание на севере Иркутской области. В ночь на субботу, 23 января в Катангском районе ожидается -53, -58 градусов. Днем немного теплее: -44,-49. В северо-восточных районах ночью -29,-34, при прояснении -39,-44, днем -21,-26. Местами пройдет небольшой снег. Такой прогноз дают в иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья, наоборот потепление. Днем, 23 января столбик термометра покажет более чем комфортные для середины января -6, -8 градусов. Правда, будет пробрасывать снег. Ветер подует северо-западный 7-12 м/с.

В плохие погодные условия, спасатели и инспекторы ГИБДД призывают водителей соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах. А по-возможности отказаться от дальних поездок.