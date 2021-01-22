Семь уголовных дел о контрабанде леса на 37 миллионов рублей завели с начала года в Тайшете Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В январе 2021 года в Тайшете следственные органы на транспорте завели уже семь уголовных дел о контрабанде леса. Ущерб, который причинили государству контрабандисты, составил больше 37-ми миллионов рублей.

Как пишет ИА «Байкал Инфо», несколько лет – с 2012 по 2017 годы – через поддельные фирмы и фирмы-одноневки, зарегистрированные в Тайшете и Тайшетском районе, фигуранты дел закупали у «черных» лесорубов нелегально заготовленную древесину. Потом этот лес грузили в вагоны и по железной дороге переправляли за границу.

- За пять лет объем похищенной древесины составил более 8,5 тысяч кубометров, - прокомментировали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. – Общая стоимость приобретенной древесины – свыше 37-ми миллионов рублей.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

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