Четверых иркутян, застрявших на лодке посреди озера, спасли на Байкале. Фото: пресс-служба БПСО

На Байкале спасатели помогли капитану и пассажирам аэролодки, которые застряли посреди озера, добраться до берега. Они отбуксировали судно со льда в ближайшую бухту.

Дело было в Ольхонском районе в бухте Сенная. Четверо приятелей из Иркутска отправились на аэроглиссере "Пиранья-5" по льду Байкала. Посреди озера, которое кое-где еще не замерзло, лодка сломалась и заглохла. Пришлось мужикам просить помощи у МЧС.

На выручку приятелям отправились два спасателя Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО. Получив сигнал бедствия, они сели в «Хивус» и поехали к месту ЧП.

- Вскоре они обнаружили пострадавших, - рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда. – Медицинская помощь мужчинам не требовалась. Их отвезли в бухту Базарная. Туда же отбуксировали сломанную технику.

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