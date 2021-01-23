Стало известно, какая погода будет в выходные 23-24 января в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в выходные 23-24 января в Иркутске замечательная для прогулок на свежем воздухе. В областном центре в субботу, по сообщения Гидрометцентра России, всего -7 градусов, в воскресенье до -12. И хотя синоптики передают снег в оба эти дня, вряд ли он сможет омрачить настроение сибирякам.

Метеорологи Иркутского Гидрометцентра отмечают, что сегодня, 23 января возможно временами порывы ветра с северо-запада будут достигать 12 м/с, в остальное время дуть будет со скоростью 7-8 м/с.

«Влажность воздуха в Иркутске 23 января – повышенная, 82%», - сообщает Яндекс. – «Атмосферное давление нормальное, составляет 719 миллиметров ртутного столба».

Этой ночью в столице Приангарья столбики уличных термометров опустятся всего лишь до -13. Завтра, 24 числа, в региональном центре до -12, вероятность осадков – 68%. В ночь на понедельник синоптики обещают до -16.

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