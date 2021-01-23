Более полумиллиона рублей за три дня перевела сибирячка лжеброкерам Фото: "КП" Архив

Очередная жертва интернет-мошенничества, попавшая на удочку псевдоброкеров, обратилась с заявлением в полицию. Женщина в Иркутской области, пролистывая посты в социальных сетях, увидела объявление о заработке с помощью инвестиций. И решила вложиться в «прибыльное дело». Перешла по ссылке, заполнила анкету, указала, в том числе, и номер своего сотового телефона.

- Позже ей позвонил неизвестный и, представившись брокером, предложил завести электронный кошелек, на который положить первоначальный взнос в размере 20 тысяч рублей, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Когда ангарчанка получила небольшое денежное вознаграждение якобы от игры на бирже, от нее потребовали больше вложений.

Так, за три дня «игры на бирже» сибирячка лишилась 560 тысяч рублей. Заподозрила, что общается с мошенниками после того, как ее попросили внести страховой взнос, чтобы забрать сбережения со счета. А после и сайт был заблокирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Напомним, накануне на подобные уловки мошенников уже попались женщины из Иркутска и Усть-Илимска. Они отдали лжеброкерам 350 000 рублей.

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