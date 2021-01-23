Шестнадцатая лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус, открылась в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ПЦР-лаборатория появилась на базе Усольской городской больницы. В ней специалисты смогут проводить до 200 тестирований на коронавирус в сутки.

- Данная лаборатория стала шестнадцатым учреждением, которое проводит исследования на COVID-19, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - В Усольской городской больнице не было собственной ПЦР-лаборатории. После пандемии она продолжит работать. Здесь будут проводиться все необходимые исследования данным методом - в области урогинекологии, неонатологии, пульмонологии и инфекционных патологий..

А это значит, что жителям Усолья-Сибирского не придется ездить в Иркутск для сдачи необходимых анализов. Врачи проходили переподготовку пока происходила установка необходимого оборудования.

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