За сутки коронавирус подтвердился у 68 жителей Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки коронавирус подтвердился у 261 жителя, 68 из них - в столице Приангарья. В Иркутске, как и в большинстве дней с момента, как коронавирус добрался до нашего региона, фиксируется наибольший прирост заболевших. Всего в областном центре COVID-19 подхватили 16 926 человек. Это число самое большое среди наших городов и районов.

На втором месте, как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области, город Ангарск. Там с начала пандемии 4559 заболевших. Отрыв от Иркутска значительный и за минувшие сутки там не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Больше всего (после Иркутска) диагнозов COVID-19 в этот раз – в Усолье-Сибирском и Осинском районе (по +25), Киренском районе (+18), Иркутском районе (+15), Казачинско-Ленском (+12), в Мамско-Чуйском районе (+10).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области: прирост по районам

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 января. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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