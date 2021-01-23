2300 тонн снега убрали с иркутских улиц за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег в Иркутске, по прогнозам синоптиков, будет идти все выходные. Большое количество осадков выпадет именно за субботу. С улиц областного центра за минувшие сутки уже вывезли 2300 тонн снега. Дороги чистят 170 рабочих на тридцати восьми комбинированных машинах, девяти погрузчиках, вывозят на восемнадцати самосвалах.

- Напоминаем автомобилистам, что в данных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим, - предупреждает пресс-служба мэрии Иркутска.

Работы по очистке улиц будут продолжаться.

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