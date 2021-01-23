2300 тонн снега убрали с иркутских улиц за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Снег в Иркутске, по прогнозам синоптиков, будет идти все выходные. Большое количество осадков выпадет именно за субботу. С улиц областного центра за минувшие сутки уже вывезли 2300 тонн снега. Дороги чистят 170 рабочих на тридцати восьми комбинированных машинах, девяти погрузчиках, вывозят на восемнадцати самосвалах.
- Напоминаем автомобилистам, что в данных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим, - предупреждает пресс-служба мэрии Иркутска.
Работы по очистке улиц будут продолжаться.
Читайте также:
Байкал в трещинах: из-за землетрясений в Иркутске лед на озере все еще не встал. Ледовая обстановка на водоеме не спокойная и опасная (подробности)
Безработица в Иркутской области упала до 2,5%: не хватает врачей, строителей, педагогов. Рассказываем, какие еще специалисты в цене (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08