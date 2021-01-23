Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021: адреса, когда дадут тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021 проведут в некоторых зданиях в Правобережном, Ленинском, Свердловском и Октябрьском округах. Подача тепловой энергии прекратится на срок от восьми до 13 часов.

«Теплоснабжение отключат для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021 запланировано специалистами в зданиях на улицах Алмазная, Афанасьева, Сосновая, Бажова, Мамина Сибиряка, Вампилова, Байкальская, Поленова, Мельничная, в микрорайоне Первомайском и других (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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