Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021: адреса, когда дадут тепло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021 проведут в некоторых зданиях в Правобережном, Ленинском, Свердловском и Октябрьском округах. Подача тепловой энергии прекратится на срок от восьми до 13 часов.
«Теплоснабжение отключат для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021 запланировано специалистами в зданиях на улицах Алмазная, Афанасьева, Сосновая, Бажова, Мамина Сибиряка, Вампилова, Байкальская, Поленова, Мельничная, в микрорайоне Первомайском и других (см. таблицу).
Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021: адреса
Отключение отопления в Иркутске 25 января 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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