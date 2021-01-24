Погода на 24 января в Иркутске: днем снег и до -13 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долгожданное потепление, наступившее в Иркутске к этим выходным, задержится у нас и в воскресенье, 24 января. В этот день синоптики обещают в столице Приангарья вполне комфортные для середины января -11, -13 градусов. Правда, продолжит пробрасывать небольшой снег, как это было накануне. Ветер подует северо-западный 4-9 м/с.

Что касается погоды в Иркутской области, то здесь по прогнозу иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Утром при прояснении туман. Ветер подует северо-западный, западный с переходом на северо-восточный , юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -11,-16 градусов, местами -21,-26, в северных и верхнеленских районах -18,-23, местами -28,-33, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах -33,-38, местами -43,-48.