С начала года 26 человек погибли на пожарах в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неутешительную статистику дают спасатели Иркутской области. С начала 2021 года в Приангарье произошло уже 388 пожаров. Это на 51 случай больше, чем за такой же период прошлого года. На пожарах погибли 26 человек, это на 7 человек больше, чем в 2020-м. Среди погибших двое детей. Так как число происшествий и трагедий растет практически с каждым днем, в некоторых районах региона введен особый противопожарный режим.

- Он действует в Тайтуре, Тельме Усольского района, а также в Тулуне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасательные службы Приангарья приведены в повышенную готовность по всему региону. Усилены и меры профилактики. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы и инструктируют местных жителей.

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