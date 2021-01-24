За сутки от коронавируса умерли 11 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса жителей Иркутской области продолжает расти с каждым днем. За сутки от COVID-19 скончались еще 11 человек. За все время распространения инфекции, от COVID-19 ушли из жизни уже 1 597 человек. Еще 202 умерли от болезней, не связанных с коронавирусом. Свежие данные на воскресенье, 24 января привел оперштаб правительства Приангарья.

Что касается заболевших, то за сутки число инфицированных выросло на 260 человек. В Начиная с весны 2020-го в Приангарье уже 47 091 заболевший. Госпитализировано 2 408 пациентов.

Добавим, что растет не только количество заболевших и умерших, но и выздоровевших. Коронавирус победили 41 568 сибиряков. Прирост поправившихся за сутки составил 220 человек.

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