Бывший пожарный из Бурятии спас из горящего дома свою 92-летнюю мать. ФОТО: ГО ЧС Бурятии

О пожаре в деревянном двухквартирном доме, 92-летняя жительница Кяхты сообщила сыну Александру вечером, 23 января. Пожилая женщина рассказала, что в ее жилище горит веранда, и путь на улицу ей закрыт. Мужчина, который, к слову, является бывшим работником пожарной охраны, вместе с сыном прибыл на место через несколько минут. Они влезли в горящий дом через окно и вытащили пенсионерку.

Через несколько минут приехали пожарные. К этому моменту огонь перекинулся еще и на кровлю здания. Тушили дом 40 минут. Стены спасателям удалось отстоять, а вот крыша сгорела на площади 100 кв.м. Уже известна предварительная причина ЧП.

- Скорее всего, дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки на веранде, - сообщили в Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Бурятии.

Добавим, что жильцы дома временно разместились у своих родственников.

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