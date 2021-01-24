Морозы до -58 градусов сохраняются в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области сохраняется морозная погода. Холоднее всего в эти дни на севере Приангарья. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 25 января в Катангском районе ожидается -58 градусов. Днем немного теплее -47. В Киренском и северо-восточных районах ночью -44,-49, при натекании облачности -34,-39, днем -36,-41. В южных районах -13,-18 градусов, местами до -26.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 25 января прогнозируют вполне комфортные для середины января -13, -15 градусов. Правд, будет пробрасывать снег. Ветер подует северо-западный 4-9 м/с.

Добавим, что в плохие погодные условия, спасатели советуют жителям Иркутской области по возможности отказаться от дальних поездок.

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