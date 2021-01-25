Погода в Иркутске 25 января: самым холодным этот день был в 1969 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 января обещает сегодня небольшой снег, днем столбики уличных термометров покажут -12…-14, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с.

Если вам покажется, что сегодня для суровой сибирской зимы вполне даже тепло, то наверняка вас поразит, что в 1983 году 25 января было всего -2. Это был самый теплый 25-ый день в январе за всю историю наблюдений.

«Самое холодное 25 января было в 1969 году», - сообщает Яндекс. – «Тогда минимальная дневная температура составила -38. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах -27 до -10 градусов».

Погода в Иркутске 25 января: влажность повышенная – до 83%, атмосферное давление для этого времени года в норме – 729 миллиметров ртутного столба.

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