Девятибалльные пробки в Иркутске образовались утром, 25 января. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 25 января утром сковали город. Добираться сегодня до учебы, работы да и просто по делам сибирякам непросто, Яндекс.Пробки оценивает заторы на дорогах в 9 баллов.

«Пробки в Иркутске 25 января утром 9 баллов, что на 2 балла выше, чем обычно в это время в понедельник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 5 баллов».

А пока транспорт стоит в пробках на улице Олега Кошевого, Рабочего Штаба, Иннокентьевском мосту. Сурнова утром 25 января так же не радует скорость движения автомобилей. Затор перед Иркутным мостом начинается у станции «Военный городок» на улице Трактовой. Обстановка там осложняется еще и ДТП в районе остановки общественного транспорта «Иркутный мост».

Затруднено движение на улице Боткина, Спортивный переулок и Маяковского на картах вовсе раскрашены темно-красным цветом, что означает там утром вовсе трудно с проездом. Подъездные пути к Академическому мосту в сторону центра расцвечены также.

Пробка протяженностью почти 3 км этим утром образовалась на полтине ГЭС, автомобили «ползли» от улицы Захарова до самой Байкальской.

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