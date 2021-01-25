За драку на парковке у дома сибиряк заплатил 100 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало ли причиной драки не поделенное на парковке, место история умалчивает. Однако, вполне очевидно во что она вылилась: у одного из участников медики констатировали травмы, которые согласно уголовному кодексу оценили как тяжкие.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свердловский суд признал иркутянина виновным, постановил выплатить оппоненту 100 тысяч рублей. Но делать этого драчун не торопился. Срок для добровольного погашения долга подошел к концу, судебные приставы арестовали счет. Тогда неплательщик поехал к специалистам разобраться, в чем дело. И попал на опись своего имущества.

- Мужчине было разъяснено, что счет не может быть разблокирован пока не будет оплачена задолженность, - рассказал пресс-службе УФССП РФ пристав Межрайонного отдела судебных приставов Константин Хангажеев. - Также было установлено, что на прием должник приехал на автомобиле, принадлежащем ему на праве собственности.

Так судебные приставы не стали долго тянуть и тут же арестовали машину Toyota Avensis, 2009 года выпуска. В дальнейшем авто передали бы на торги, но мужчина не пожелал становиться пешеходом и оплатил сумму ущерба полностью в течение 3 часов.

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