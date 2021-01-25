Сбор макулатуры в поддержку собачьих приютов стартовал в Иркутске Фото: "КП" Архив

Благотворительная акция «Помоги четвероногим друзьям» стартовала в Иркутске. Волонтеры объявили о начале сбора макулатуры в поддержку собачьих питомников.

- Собранная макулатура будет сдана в переработку, а на вырученные от этого средства закупим медикаменты и корма для собачьих питомников «К-9» и «Поводог», - сообщают организаторы.

На данный момент пункты приема журналов, газет, ненужных документов работают в Иркутском Зоосаде в Свердловском районе Иркутска и в Ленинском округе – в культурно-досуговом центре «Россия».

Как рассказали КП-Иркутск в зоосаде, приносить к ним ненужные бумажные изделия, которые будут отправлены на переработку, можно в течение всего года. Если иркутяне решат принести и книги, то их волонтеры передадут в «Книжный приют».

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