Половина месячной нормы снега выпала в Иркутске за выходные
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Спецтехника расчищала дороги областного центра все выходные. Обещанный синоптиками снег действительно шел все выходные. За минувшие двое суток и в ночь на понедельник выпала половина месячной нормы снега. Метеорологи Иркутского Гидрометцентра сообщают о 6 миллиметрах осадков.
- Мы ожидали усиления снега сегодня ночью, поэтому заранее подготовили к выводу на линию дополнительный объем техники, - рассказали КП-Иркутск в мэрии. - На данный момент в местах с повышенным пешеходным трафиком очистка улиц, преимущественно, ведется ручным методом. Когда час пик пройдет, на дороги выйдет техника и начнется активная фаза уборки.
Уже сейчас на дорогах и во дворах Иркутска убираются двести рабочих на сотне специализированных машин. За выходные с городских улиц вывезли более шести тысяч тонн снега.
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