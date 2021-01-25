Выделенная полоса общественного транспорта появится на улице Трактовой в Иркутске

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске меняют приоритеты. Если раньше все силы были направлены на строительство и реконструкцию дорог, то теперь, после изучения передового европейского и российского опыта, стало очевидно: сколько дорог не строй, их всегда будет мало, потому что развитие магистралей влечет за собой увеличение количества автомобилей.

- Это замкнутый круг, вырваться из которого невозможно. Поэтому сегодня наш приоритет – это пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт, - отметил Руслан Батраченко, начальник отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры комитета городского обустройства администрации Иркутска. - Чтобы жители захотели пересесть с личных автомобилей на автобусы, нужны выделенные полосы для общественного транспорта. В этом году такой проект планируется реализовать на улице Трактовой, которая будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Через Трактовую идет большой поток транспорта в Ново-Ленино, возникают пробки. Если от Узловой до курорта «Ангара» появится выделенная полоса, то автобусы будут двигаться свободно. При этом стоящие рядом в пробках автомобилисты задумаются и, возможно, сделают выбор в пользу общественного транспорта, который, безусловно, должен стать еще и комфортным. Это будет выгодно и с экономической точки зрения: чтобы доехать до работы и обратно, мы тратим в среднем на бензин 150 рублей, а поездки на автобусе обойдутся в 40 рублей.