С начала зимы из Иркутска вывезли около 30 тысяч тонн снега

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Всего с начала 2021 года с улиц областного центра вывезли около 20 тыс. тонн снега, а в целом с начала зимы – порядка 30 тыс. тонн. После сильного снегопада за сутки по городу собирают до 3 тыс. тонн снежной массы. Ежедневно в этом процессе задействовано 100-120 единиц специализированной техники.

- Снег сгребают к обочинам, а потом грузят в самосвалы и вывозят на специальные полигоны, - рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин. – Некоторые жалуются: «Еду на работу и не вижу ни одной снегоуборочной машины». Да и хорошо, что их не видно. В противном случае пробок было бы еще больше. Наши машины работают в основном с 20.30-21.00 до 6.30, чтобы не мешать людям, которые на своих автомобилях спешат на работу и обратно.

Чтобы обеспечить в городе нормальную пропускную способность, дороги необходимо обрабатывать реагентами. Если образуются наледи, накаты, колеи, автомобили вынуждены снижать скорость. Кроме того, когда дороги больше похожи на каток, нередко случаются дорожно-транспортные происшествия, вследствие которых тоже возникают заторы.

Предотвратить такие ситуации помогают песко-соляная смесь и рассол. За зиму на дороги Иркутска высыпают около 30 тыс. тонн песка и порядка 10 тыс. тонн соли.

- Чтобы растопить, взрыхлить лед, без реагентов не обойтись. Если пытаться убрать накаты механическим способом, то это только приведет к разрушению дорожного полотна. Рассол используется точечно, по необходимости. Подобные технологии применяются во всем мире, и ничего другого пока не придумано. Но важно подчеркнуть, что мы используем природные реагенты, - отметил Михаил Малыхин.

Наледи в основном образуются на спусках-подъемах и на дорогах рядом с водоемами. Например, в районе сквера Кирова всегда много изморози из-за близкого соседства с Ангарой. Даже когда не идет снег, изморозь появляется и возникает обледенение. При этом сквер Кирова представляет собой крупный транспортный узел. Если его не обрабатывать, последствия могут быть очень серьезными.

- Есть требования к содержанию дорог. Если по трассе в сутки проезжает более 1,5 тысяч автомобилей, то асфальт должен быть чистым и с видимой разметкой. Без применения противогололедных материалов выполнить эти требования невозможно, - подчеркнул руководитель ««ИркутскАвтодора».