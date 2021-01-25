С начала года иркутские инспекторы ГИБДД поймали более 80 «обочечников» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские полицейские продолжают проводить на дорогах города рейды по выявлению так называемых «обочечников». Это нарушители, которые выезжают на обочину трассы и обгоняют по ней другие автомобили. С начала 2021 года инспекторы ГИБДД поймали уже более 80 таких водителей. Очередной рейд прошел на днях на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино. Только за 30 минут инспекторы ДПС остановили более десятка нарушителей.

- Практически все остановленные автолюбители объясняют это нарушение тем, что таким образом экономят свое время, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские напоминают водителям Приангарья, что за выезд на обочину дороги, им грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выделенная полоса общественного транспорта появится на улице Трактовой в Иркутске (Подробности)

Синоптики предупредили о возвращении 30-градусных морозов в Иркутск (Подробности)