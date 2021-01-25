Сибиряк случайно выстрелил приятелю в ногу и тот умер от потери крови. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедией завершился отдых компании друзей в лесничестве под Братском. Случайный выстрел и...с одним из сибиряков семья уже попрощалась, а второму предстоит ответить в суде за непреднамеренное убийство. Впрочем, все обстоятельства этого дела еще предстоит выяснить.

- По версии следствия, 16 января компания друзей приехала отдохнуть в Тангуйское участковое лесничество, расположенное в Братском районе, - сообщает подробности СУ СКР по Иркутской области. - Изрядно употребив крепких алкогольных напитков, трое из компании на снегоходе отправились в лес, при этом один из них взял с собой карабин.

Трагедия произошла, когда приятели на снегоходе решили остановиться. В этот момент мужчина случайно нажал на спусковой крючок и попал приятелю в ногу. Сначала рана казалась неопасной, и друзья взялись перебинтовывать 37-летнему пострадавшему ногу. Однако пуля перебила артерию, кровь остановить не удалось, а до ближайшего поселка, где был бы фельдшер, неблизко. Довезти не успели.