В Иркутске планируют реконструировать Лермонтовский транспортный узел

ФОТО: Пресс-служба администрации Иркутска.

Администрация Иркутска заключила контракт на проектирование плана реконструкции Лермонтовского транспортного узла. До конца 2021 года проектная организация представит план реконструкции развязки левобережного съезда с Академического моста. По задумке, новая схема в два раза снизит транспортную загруженность, позволит грамотно развести потоки во все прилегающие районы и оборудовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Как сообщил Руслан Батраченко, начальник отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры комитета городского обустройства администрации Иркутска, в этом году планируется разгрузить улицу Байкальскую. Этому будет способствовать капитальный ремонт Верхней Набережной с устройством тротуаров и велосипедной дорожки. Кроме того, в 2021-м будет устранен аварийный участок в районе улиц Ушаковской, Северной, Карбышева. Чтобы реконструировать участок дороги, расселят 15 частных домов. Плюс ко всему в этом году предполагаются работы по путепроводу через железнодорожные пути на станции Батарейной с завершением в 2022-м. Всего в 2021-м в Иркутске запланирован ремонт 17-ти автомобильных дорог. Среди основных улицы Меленьтьева, Трактовая, 7-я Советская, Франка Каменецкого, Маршала Жукова, Горная, Баррикад, Ярослава Гашека и другие. В рамках работ будет учитываться новый приоритет: особое внимание пешеходам и велосипедистам.

Также в этом году впервые после ввода в эксплуатацию будет обновлено дорожное полотно Академического моста.